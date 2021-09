Torino 2021: Bellanova, appoggio di Iv a Stefano Lo Russo e a suo progetto di città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stefano Lo Russo è un politico capace di tenere insieme nella sua agenda grande disponibilità all'ascolto, competenza, determinazione, visione. La mia presenza qui è il sostegno di Italia viva alla sua candidatura e al suo progetto di città". Lo ha detto la viceministra Teresa Bellanova, presidente di Italia viva, nel corso della conferenza stampa a Torino con il candidato sindaco Stefano Lo Russo, tenutasi presso il quadrato Zappata, via Tirreno angolo Corso Galileo Ferraris. Nella visita istituzionale oggi in Piemonte, dopo Torino la Viceministra Bellanova sarà, accompagnata dai parlamentari Silvia Fregolent e Mauro Maria Marino, a Nichelino e Pinerolo. "La nuova Torino che indica nel suo programma elettorale è una città ben decisa a contare nello scacchiere nazionale e internazionale forte dei suoi valori e dei suoi talenti, una città che vuole tornare ad essere capitale europea con una leadership forte nella regione. Una città allo stesso tempo di prossimità e internazionale, dove sia garantita la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla qualità della vita, a generare opportunità per le nuove generazioni, a sostenere l'economia, a promuovere e realizzare inclusione e dell'interazione: una città comunità", ha sottolineato Bellanova per poi concludere: "E' evidente che in questo percorso la qualità dei servizi di mobilità e trasporto è condizione essenziale della qualità e della sostenibilità urbana. Il che significa riprendere anche le fila di una programmazione bloccata per scarsa attenzione alle esigenze concrete dei cittadini e di chi chiede qualità dei servizi, diritti di cittadinanza. Le opere incompiute vanno realizzate. Una infrastruttura che sia anche al servizio dei comuni intorno a Torino è un'opera su cui noi sentiamo di doverci spendere, perché i torinesi meritano di avere queste infrastrutture completate e un trasporto che risponda alle esigenze diffuse delle popolazioni". (Rin)