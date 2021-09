Abruzzo: Giunta regionale dispone nuove risorse per caregiver familiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese, nel corso della riunione di oggi, ha approvato, tra l'altro, criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020. Alla regione Abruzzo sono stati destinati complessivamente 1 milione 632 mila 720 euro. La Regione, a tal proposito, ha integrato il fondo ministeriale con ulteriori risorse: 280 mila euro afferenti le risorse regionali e 500 mila a seguito di riprogrammazione del Fondo sviluppo coesione 2017-2020. Tale atto approva un piano di interventi per un costo complessivo di 2 milioni 412 mila 720 euro; approvate, inoltre, le specificità degli interventi, le priorità da garantire e le modalità di trasferimento delle risorse agli Ambiti distrettuali sociali.(Gru)