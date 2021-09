Napoli: blitz Polizia municipale in strutture extra-alberghiere, controlli e sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il personale del nucleo di polizia turistica della Polizia municipale di Napoli ha intensificato le attività di controllo delle strutture ricettive extralberghiere per il contrasto dell'abusivismo ed alle omissioni nel versamento dell'imposta di soggiorno, anche a seguito di segnalazioni pervenute ai competenti uffici comunali. In particolare, nell'ambito delle attività di controllo, sono state sanzionati, in zona Chiaia, due affittacamere perché hanno operato utilizzando diversa denominazione commerciale e quindi offrendo una tipologia di servizi diversa. Due agenzie di viaggi sono state anch'esse sanzionate in quanto sprovvisti della copertura assicurativa. Un'altra attività di affittacamere è stata verbalizzata per irregolarità in merito all'esposizione del tariffario. (Ren)