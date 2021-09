Digitale: Toti (Liguria), siglato accordo con Calabria per scambio buone pratiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato firmato oggi un accordo tra la regione Liguria e quella della Calabria per lo scambio di buon pratiche digitali. "Mai come in questi mesi di pandemia la digitalizzazione è stata fondamentale per permettere al Paese di non fermarsi. E lo è anche oggi, per far correre veloce la nostra campagna vaccinale. Per questo stamattina ho siglato un accordo con il presidente Spirlì per lo scambio di buone pratiche 'digitali' con la Calabria, che possono aiutarci in ogni ambito, dalla sanità alla pubblica amministrazione fino alla cultura e al turismo", scrive su Twitter il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, che aggiunge: "Più digitali, più veloci, più vicini ai cittadini". (Rin)