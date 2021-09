© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza del Tribunale di Firenze "dimostra che in Italia le regole ci sono, questo non è il far west e tutti devono rispettarle. Questo è un primo passo per ristabilire un ordinato sistema di cose". Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, commenta sull'account Twitter del Mise la sentenza del Tribunale di Firenze che revoca i licenziamenti collettivi decisi dalla Gkn. (Rin)