Piemonte: Regione, verso l'istiutuzione della figura del garante delle vittime di reato

- Con le prime determinazioni è stato avviato oggi in prima Commissione, in Regione Piemonte, l’iter legislativo di tre nuovi provvedimenti. Due, proposti dalla Giunta regionale e dal capogruppo di Fi, intendono istituire la figura del garante delle vittime di reato. La terza proposta, sempre del capogruppo di Fi, riguarda l’istituzione del garante delle persone diversamente abili. Introducendo i due primi provvedimenti, l’assessore ai rapporti con il Consiglio regionale e il capogruppo di Fi hanno rimarcato l’esigenza di rafforzare fin dal primo momento l’intervento delle istituzioni a sostegno delle vittime di reato, che talvolta in quei frangenti possono vivere un senso di abbandono. Compito del garante sarà tra l’altro fornire assistenza, pronta e gratuita, alle vittime di reato, anche facilitando il loro efficace accesso ad adeguati trattamenti di natura assistenziale, psicologica e legale. Entrambi i presentatori hanno dato disponibilità a giungere a un unico testo delle due proposte. (segue) (Rpi)