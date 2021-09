Abruzzo: Giunta regionale, ok ad atto indirizzo strategico per settore trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese, nel corso della riunione di oggi, in coerenza con il nuovo quadro normativo di riferimento e in ragione di un incremento dei livelli di efficienza sull'attività prevalente della società in house Tua spa, ha approvato un atto con cui si chiede al Consiglio regionale di approvare l'indirizzo strategico di acquisizione del ramo d'azienda della sua partecipata Sangritana Spa nonché di definire indirizzi strategici volti a far crescere la società per il periodo 2021-2025. Con questa operazione, Tua reinternalizza le attività relative all'espletamento dei servizi di trasporto a mercato su gomma. Nello specifico, quelli da e verso Roma, gestiti attualmente da Sangritana. Il nuovo quadro normativo consente alla società in house di svolgere anche servizi a mercato purché oltre l'80 per cento del fatturato sia relativo all'attività prevalente di Trasporto pubblico locale e Tua spa adotti sistemi di contabilità separata. Tale proposta è, inoltre, coerente con gli indirizzi contenuti nel Documento di economia e finanza regionale 2022-2024. (Gru)