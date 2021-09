Salerno: Provenza (M5s), no a modelli antistorici per la rete sanitaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine ha aggiunto: "Constatare che si annuncia una rivoluzione nella sanità campana attraverso il più grande programma di investimenti nella rete ospedaliera, rappresenta in maniera plastica, e non attraverso un plastico, l'ostinazione a seguire modelli organizzativi e gestionali che la storia ha già bocciato da tempo. L'attuale primo cittadino, accodandosi al pensiero unico, ha recentemente dichiarato che "la nuova cittadella ospedaliera programmata dalla Regione Campania rappresenta un importante investimento nel campo dell'edilizia sanitaria e che la costruzione di un nuovo ospedale ha una valenza economica ed occupazionale". E ha concluso: "Ma dove sono i bisogni dei pazienti? Come è possibile ignorare tutte le evidenze che tracciano una traiettoria chiara su come programmare l'organizzazione del futuro in Sanità, continuando a rincorrere una ossessiva ed inaccettabile propaganda? Bisogna votare chi saprà gestire in maniera proficua i fondi che arriveranno dall'Europa e dal Governo centrale. Salerno ha diritto e bisogno di aria nuova, pulita. Salerno ha diritto e bisogno di futuro, di progresso". (Ren)