Vaccino: Figliuolo, in Sicilia lavoro ben fatto, si metterà presto al pari di altre Regioni

- La Sicilia ultima nelle graduatorie per le vaccinazioni? "Oggi vedo una grande organizzazione, eccezionale, ma si può fare più opera di convincimento, lo chiedo anche ai media". Lo ha detto il commissario all'emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, in visita all'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo. "Spesso nel Sud c'è tanta diffidenza, è il fatalismo meridionale, ma il vaccino è l'unico modo per tornare liberi, per socializzare", ha aggiunto il generale che ha citato le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella parlando di vaccino come "dovere civico e morale". "Mi complimento con la Sicilia per il lavoro ben fatto. Vedrete che la Sicilia nel giro di poco si porterà alla pari di tutte altre" Regioni, "anzi meglio", ha concluso. (Rin)