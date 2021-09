Scuola: Fs Italiane-Trenitalia Calabria, oltre 20 mila posti a disposizione per riapertura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre ventimila i posti da oggi a disposizione sui treni regionali per accogliere adeguatamente i flussi di passeggeri nel rispetto del vincolo dell’80 per cento di occupazione dei posti totali omologati (seduti e in piedi), fissato dalle normative vigenti. Un’offerta che si è rivelata adeguata visto che non si sono registrati casi di sovraffollamento. Attuato il servizio di Customer Care Regionale che, in collaborazione con la struttura di Protezione Aziendale, assicura l’assistenza ai viaggiatori nelle stazioni con maggior affluenza di studenti. (segue) (Com)