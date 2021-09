Piemonte: Icardi, livelli essenziali di assistenza? Penalizzati a causa del pregresso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A conclusione dell’informativa il M4O ha chiesto se esistano o meno dati in grado di far capire se il modello Alessandria abbia effettivamente funzionato anche nelle altre province. Il gruppo Pd ha invece chiesto una specifica sull’utilizzo della idrossiclorochina nel trattamento Covid, aggiornamenti sul lavoro svolto oggi dalle Usca e se esistano indicazione sul rinnovo contrattuale delle figure professionali utilizzate in esse. La richiesta di chiarimenti da parte delle forze di opposizione sui livelli essenziali LEA (prestazioni e servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini), nasce a seguito della pubblicazione da parte del Ministero della Salute, della classifica nazionale ufficiale dei Lea dalla quale si è appreso che il Piemonte è sceso dal quarto posto dello scorso anno, al dodicesimo. L’assessore alla Sanità ha specificato che la griglia Lea pubblicata, si riferisce all’anno 2019 e che la penalizzazione per incompleta trasmissione dati avrebbe dovuto penalizzare il Piemonte di un solo punto e non di 30. I Livelli di assistenza sono sempre stati qualitativamente alti, ma la classifica penalizza il Piemonte di 29 punti in meno, per incongruità che afferiscono a inadempienze e indicatori precedenti al 2019: ad esempio il numero di posti per assistenza agli anziani over 65 anni in strutture residenziali per 1.000 anziani residenti; al numero di posti equivalenti residenziali in strutture che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti; numero di posti equivalenti semiresidenziali in strutture che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti; Posti letto attivi in hospice sul totale dei deceduti per tumore. Tutte criticità oggi superate con il piano delle iniziative di riordino che sono state definite e trasmesse ai Ministeri nel corso del 2021. Dal 2020, per tutte le Regioni, ci sarà nuovo sistema valutazione. Resta il fatto, ha ribadito l’assessore, che, nonostante l’alto livello di cura, bisogna prendere atto che la penalizzazione è frutto di anni di mancate adempienze e che, per fortuna, non comporteranno penalità economiche per il Piemonte. (segue) (Rpi)