Piemonte: Icardi, livelli essenziali di assistenza? Penalizzati a causa del pregresso (3)

- Il Piemonte, ha sottolineato il gruppo Pd, è diventato ultimo fra le regioni del Nord poiché non è stato un grado di consegnare nei tempi i dati corretti. Nel documento ufficiale del Ministero si riporta che “il punteggio, in peggioramento rispetto all’anno precedente, è dovuto in particolar modo alle carenze informative, quali l’insufficienza della qualità̀ dei flussi informativi, integrate solo successivamente alla data di chiusura della valutazione della griglia Lea”. L’obiettivo, oggi, deve essere quello di tornare a mettere il Piemonte sul podio per non costringere i cittadini a rivolgersi al servizio sanitario di altre regioni. (Rpi)