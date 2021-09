Sud: Papatheu (FI), sostenibilità e risorse umane per svolta in politica industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per far crescere il Sud, per dare una svolta alla politica industriale nel Mezzogiorno, occorre che i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza vengano spesi in tempi rapidi e bene, in maniera intelligente". Lo dichiara in una nota la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu, che ha partecipato oggi alla 95ma Assemblea di Confindustria Catania, a Viagrande, nell’ambito dell’iniziativa "Next generation Catania". "Voglio rassicurare tutti i relatori che gli stimoli giunti dai loro interventi sono stati recepiti anche a Roma, dal Parlamento - continua l’esponente di FI -. La Sicilia, grazie al suo brand, può attrarre investimenti, ma per contro non c’è una politica industriale mirata, non c’è un sistema bancario che affianchi le imprese, non ci sono infrastrutture. Ecco perché bisogna puntare su temi strategici come appunto infrastrutture, transizione ecologica, risorse umane qualificate, sostenibilità. Solo uniti possiamo vincere le sfide che ci attendono".(Com)