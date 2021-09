Salerno: Provenza (M5s), no a modelli antistorici per la rete sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima di immaginare qualsiasi azione politica da mettere in campo è indispensabile fare una fotografia dell'esistente per provare ad offrire soluzioni credibili, praticabili e misurabili nel tempo. La fotografia dello scenario attuale dei bisogni sanitari ci dice che c'è una prevalenza di malattie croniche non trasmissibili, ad esempio diabete, obesità, cardiopatie, in una popolazione in progressivo invecchiamento". Così il deputato salernitano del Movimento 5 Stelle, Nicola Provenza che ha affermato: "Appare evidente che la risposta assistenziale ai suddetti bisogni debba essere guidata da questo scenario. Non a caso la missione 6 del Pnrr delinea un obiettivo complessivo preciso, quello di rafforzare la prevenzione, la sanità sul territorio, la digitalizzazione del sistema sanitario e la garanzia di equità di accesso alle cure. Attraverso quali azioni? Assistenza di prossimità (posti letto a casa – infermieri di comunità – strutture intermedie) Implementazione tecnologica mediante la telemedicina; Fascicolo sanitario elettronico; Ammodernamento delle attrezzature di diagnosi e cure, nonché delle infrastrutture; Programmi di formazione per il personale medico ed amministrativo". (segue) (Ren)