Torino 2021: Bellanova, laboratorio politico per riformismo, nessuna spaccatura in Iv

- Italia Viva a Torino "non si è spaccata, questo deve essere chiaro. Semplicemente c'è stato chi non è stato all'altezza della costruzione di un laboratorio per il riformismo con cui qui ci stiamo misurando. Un laboratorio che adesso ha come obiettivo le amministrative e in prospettiva sarà il campo delle politiche del 2023". Lo afferma la presidente di Italia viva Teresa Bellanova, viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, nel corso dell'incontro di presentazione a Torino della lista e dei candidati di Italia viva a sostegno di Stefano Lo Russo.(Rin)