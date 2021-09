Carceri: Petralia (Dap), a Frosinone detenuto si è impossessato di drone, ora più risorse per contrasto fenomeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il fatto è gravissimo". Lo ha detto il capo dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (Dap), Bernardo Petralia, all'uscita dal carcere di Frosinone, parlando con i giornalisti. "Tutto quello che si può fare come Dap faremo fin da domani lavorando anche sull'accertamento di quanto accaduto in sinergia con l'autorità giudiziaria", ha aggiunto per poi chiarire che il problema è "ragionevolmente chiaro, si è trattato di un drone del quale si è impossessato il detenuto" e dunque "il problema si sposta sotto il profilo degli accorgimenti che il Dap affronterà subito" con un incremento dell'attenzione alla "ricognizione di tutti i sistemi attuali tecnologicamente intesi". Petralia ha poi proseguito: "Come me anche la ministra, e devo ritenere anche il governo, si impegnerà anche sulle risorse che possono servire per contrastare il fenomeno" dei droni. (Rin)