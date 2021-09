Sardegna: ad Iglesias evento speciale per riflettere sulla situazione in Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 21 settembre alle 18 il Centro culturale di via Cattaneo di Iglesias ospiterà "Sotto il cielo di Kabul", evento speciale inserito nel festival culturale "Liberevento" diretto dal giornalista Claudio Moica e coordinato dalla project manager Maura Porru. Realizzato in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del comune di Iglesias, l'appuntamento vuole offrire alla comunità iglesiente, e non solo, un'occasione di riflessione sull'attuale situazione in Afghanistan attraverso voci autorevoli come quella del giornalista Federico Rampini, corrispondente dall'estero per il quotidiano "la Repubblica", e dei reporter Toni Capuozzo e Fausto Biloslavo, più volte inviati in zone di guerra, compreso il territorio oggi occupato dai talebani. I giornalisti racconteranno la loro esperienza, cercando di far luce sui motivi che hanno portato l'Afghanistan a cadere in uno stato di completa assenza di democrazia e su cosa potrebbe prospettarsi nel futuro. Durante la serata preziosi contributi arriveranno anche dagli altri ospiti: Alessandra Zedda, vice presidente della Regione Sardegna, Francesco Ippoliti, generale di brigata che nella sua carriera ha partecipato anche a diverse missioni in Iraq e nello stesso Afghanistan, Fernanda Loche, presidente della sezione di Cagliari della Croce rossa italiana, Angelo Scarpa, assessore alle Politiche sociali del comune di Iglesias e responsabile del progetto Sai che permetterà alla cittadina mineraria di accogliere donne e bambini in arrivo dall'Afghanistan. Ad aprire l'incontro saranno il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, e l'assessora alla Cultura, Claudia Sanna. Modererà la serata la giornalista e scrittrice Claudia Sarritzu. L'evento sarà anche l'occasione per raccogliere fondi da destinare alla popolazione afgana. (Rsc)