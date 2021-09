Campania: Pentangelo (FI), ministro Speranza faccia chiarezza su ospedale Boscotrecase (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A seguito delle dimissioni del direttore del Covid Hospital di Boscotrecase, nell'agosto scorso, ho presentato un'interpellanza urgente al ministro Speranza per chiarire la vicenda". Lo ha dichiarato in una nota il deputato di Forza Italia Antonio Pentangelo, che ha spiegato: "il direttore ha imputato la decisione a una serie di intimidazioni ricevute dopo aver chiesto il trasferimento di parte del personale ad altre strutture ospedaliere del territorio, vista la diminuzione, durante l'estate, di ricoverati in terapia intensiva, grazie al successo della campagna vaccinale. Il direttore avrebbe denunciato anche casi di assenteismo e verificato un esubero di personale e ha chiamato direttamente in causa esponenti sindacali, alcuni dei quali in pensione, che per anni avrebbero impedito la crescita e il miglioramento della sanità della zona". E dunque: "I fatti affermati sono di particolare gravità, tanto che i sindacati hanno chiesto un incontro urgente alla direzione generale dell'ospedale, esigendo anche la partecipazione del dimissionario, per chiarire con precisione le sue affermazioni. (segue) (Ren)