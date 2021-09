Napoli: Maresca, valorizzare casa Caruso e figli celebri della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Casa Museo Enrico Caruso è uno di quei luoghi di Napoli che racconta una parte della nostra storia e delle nostre tradizioni. Posti del genere, il Comune ha il dovere di valorizzarli e prendersene cura, renderli tappa obbligatoria per i turisti e patrimonio da condividere con tutto il mondo. Grazie a Raffaele Reale e a Gaetano Bonelli per avermi guidato durante questa visita e per avermi donato la medaglia di Caruso che custodirò gelosamente. Napoli deve tanto ai figli che l'hanno resa celebre nel mondo, non possiamo dimenticarli". Lo ha scritto su Facebook Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli.(Ren)