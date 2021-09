Napoli 2021: Laboccetta (Polo Sud), Capitale del Mezzogiorno necessità di sindaco non di fantocci o fantasmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il candidato fantasma di oggi sarà il sindaco-fantoccio di domani: Napoli non ha bisogno né dell’uno né dell’altro. Lo tengano bene a mente il burattino Gaetano Manfredi e il suo burattinaio salernitano Enzo De Luca. Il candidato a sindaco della Capitale del Mezzogiorno non può sfuggire dai confronti con i suoi rivali come uno scolaretto impreparato. I napoletani hanno il diritto di sapere come Manfredi pensa di risolvere i problemi della città. Manfredi invece si nasconde. A questo punto, delle due l’una: o sa che non vale il suo programma o sa che non vale lui. In entrambi i casi non è degno del voto dei napoletani." Lo dichiara Amedeo Laboccetta, ex deputato e consigliere comunale di Napoli, presidente di Polo Sud. (Ren)