Terra dei fuochi: controlli tra Napoli e Caserta, scoperti 6 roghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito delle attività di presidio ordinario effettuate nella Terra dei fuochi, tra Napoli e Caserta, nell’operazione “Strade sicure” del raggruppamento “Campania” dell’Esercito italiano, sono stati assicurati nella trascorsa settimana 385 servizi di pattuglia e rilevati 6 roghi, 1 sito di sversamento, 192 persone identificate di cui 8 denunciate in stato di libertà, 143 veicoli controllati di cui 3 sequestrati. In particolare nelle giornate del 13, 14, 15 e 18 settembre i militari dell’esercito sono intervenuti sugli inizi di un incendio con il successivo arrivo dei vigili del fuoco e delle forze di polizia nei comuni di San Tammaro (Ce), Castel Volturno (Ce), Villa Literno (Ce). Nel corso delle operazioni di maggior rilievo della settimana scorsa sono state impiegate la Polizia municipale di Giugliano in Campania (Na), la Polizia municipale di Villa Literno (Ce), i carabinieri di Casal di Principe (Ce), i carabinieri di Villa Literno (Ce), i carabinieri di Mondragone (Ce), la Polizia municipale di Castel Volturno (Ce), la Polizia municipale di San Tammaro, la Polizia municipale di Caivano (Na). L’attività si inquadra nelle azioni di “primo e secondo livello”, quelle cioè operate h24 da pattuglie dell’Esercito con il supporto delle polizie locali o dei presidi territoriali dei carabinieri, che si aggiungono ai settimanali "action day", secondo la programmazione definita dall’incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della Cabina di regia della “Terra dei Fuochi”, sempre con il coordinamento delle Prefetture di Napoli e Caserta.(Ren)