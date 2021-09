Cultura: "Ricomincio dai libri", la fiera del libro di Napoli al via sabato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricomincio dai Libri - si legge in una nota -si unisce alla richiesta di giustizia della famiglia di Mario Paciolla, il cooperante delle Nazioni Unite morto in Colombia nel 2020. Grazie alla famiglia di Mario il suo messaggio sarà presente in fiera attraverso la distribuzione gratuita di materiale informativo, segnalibri e shopper con vignette di Mauro Biani". La Bottega delle Parole, storica associazione promotrice della Fiera, presenterà il libro illustrato e il laboratorio per bambini “Il Pianeta delle Parole Sbagliate” con un omaggio a Gianni Rodari. L’associazione Librincircolo propone per i ragazzi dai 13 ai 15 anni un quiz a tema su Harry Potter mentre la Cooperativa Sociale Sepofà terrà un incontro dal titolo “Zeta. Il racconto di Napoli attraverso gli occhi di una generazione” con Luca Carnevale, Enrico Parolisi, Angelo Orefice e Claudio Palumbo. Inoltre, saranno presenti con attività e workshop: Nati per Leggere Noi@Europe, FarmVerè, Poesie Metropolitane, Let’s Do It! Italy; Chi Rom e Chi No, Tamarbuta, Amici di Peter Pan, Euforika Napoli, Una Giornata Leggendaria. L’Associazione culturale La Bottega delle Parole, tra gli organizzatori della manifestazione, presenta il 25 settembre nell’ambito della fiera Ricomincio dai Libri e in collaborazione con il Ministero della Transizione ecologica, la prima edizione del premio letterario “Green Word – Festival della letteratura ambientale e della Transizione ecologica” dedicato ad opere edite di narrativa a tema ambientale. (segue) (Ren)