Scuola: Fs Italiane-Trenitalia Calabria, oltre 20 mila posti a disposizione per riapertura

- Sono stati circa 3.500 i passeggeri sui treni mattutini della Regione Calabria, con l’apertura delle scuole, pari a un aumento del 20 per cento rispetto a lunedì 13 settembre. Lo rende noto un comunicato di Fs Italiane. Con la riapertura delle scuole, per far fronte a eventuali situazioni di criticità dovute all’incremento di studenti Trenitalia (gruppo Fs Italiane) ha consolidato i servizi di assistenza ai viaggiatori e programmato presidi con bus di pronta attivazione sulle tratte più frequentate dagli studenti. (segue) (Com)