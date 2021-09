Scuola: Fs Italiane-Trenitalia Calabria, oltre 20 mila posti a disposizione per riapertura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Restano in vigore tutte le misure informative già messe in atto in tutto il periodo di pandemia, con la conferma delle azioni straordinarie di igienizzazione e sanificazione di treni e autobus, messaggi a bordo treno sulle nuove regole di viaggio sicuro e sull’obbligo dell’uso della mascherina, con conseguente interruzione del servizio in caso di violazione. Tutte le misure sono calibrate, d’intesa con la Regione Calabria, in base all’analisi della domanda di ciascun bacino di mobilità interessato anche dal target degli studenti, così da soddisfare la richiesta del trasporto regionale. (Com)