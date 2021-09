Recovery: FI incontra associazioni categoria e Ance, noi veri sostenitori settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un miliardo investito nell'edilizia produce una leva economica di uno a quattro in termini di ricavi, consumi e nuovi posti di lavoro", così Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa, deputato di Forza Italia e candidato al Consiglio comunale di Spoleto ha aperto il convegno organizzato da Forza Italia con le associazioni di categoria e l'Ance per parlare di ricostruzione e rilancio della città, dal sisma a nuove infrastrutture viarie e digitali con il responsabile dei dipartimenti di FI, Alessandro Cattaneo, il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, il sindaco di Perugia e coordinatore di Forza Italia Umbria, Andrea Romizi e la candidata sindaco di Forza Italia, Maria Elena Bececco. "La ricostruzione di Spoleto - ha proseguito Maria Elena Bececco - che passa anche da nuove infrastrutture viarie e digitali porterà lavoro e crescita economica, che significa rinascita, ripartenza e futuro", seguita poi dal sindaco Alemanno che ha ribadito l'impegno di Forza Italia nella fase di ricostruzione e rilancio, "abbiamo faticato a passare da una fase di sconforto, post sisma, a una fase di consapevolezza e quindi di rinascita e nuovo sviluppo. Questo è quello che si propone di fare Forza Italia con Maria Elena Bececco sindaco di Spoleto: si sta ragionando oltre che con i fondi per la ricostruzione anche di Pnnr - fondo complementare oltre dei fondi derivanti dai risparmi della Camera dei deputati che esistono e sono reali e chi dice il contrario racconta una bugia". (segue) (Rin)