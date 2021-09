Salerno: Tofalo (M5s), inaugurazione piazza Libertà viola regole elettorali, esposto all'Agcom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo inaccettabile la violazione della normativa di propaganda elettorale, non solo perché mortifica il principio della par condicio tra le varie forze politiche contendenti, ma soprattutto perché interferisce negativamente sul libero processo di formazione democratica del consenso, oltre a rendere la città più brutta. Mi preme denunciare che si utilizzano, inoltre, 100 mila euro di fondi regionali, quindi pubblici, per allestire un palco, si potevano dare alla mensa per i poveri". Lo ha affermato il deputato del Movimento 5 Stelle, Angelo Tofalo, in merito all'inaugurazione di Piazza della Libertà a Salerno, che ha annunciato un esposto all'Agcom: "Incassata la grave violazione di questa giunta comunale, che ancora una volta aggira e non rispetta le regole, ora attendiamo, con urgenza, l'intervento delle autorità competenti per ciò che attiene l'impiego di soldi pubblici spesi come comunicazione istituzionale per finanziare una manifestazione spot per la campagna elettorale. La dinastia deluchiana piega, svilisce e usa le istituzioni a suo piacimento ai fini della lotta politica". (segue) (Ren)