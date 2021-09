Salerno: Provenza (M5s), no a modelli antistorici per la rete sanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Provenza ha spiegato: "Tra pochi giorni, a cura dell'associazione di promozione sociale Fare rete-bene comune, in un convegno dedicato al quale parteciperò come copresidente dell'intergruppo parlamentare sulla cronicità, verranno presentati i risultati di una indagine inter-regionale che ha evidenziato le situazioni di particolare disagio a carico delle persone più fragili, durante l'emergenza Covid-19, in relazione alle carenze e alle disfunzioni verificatesi nell'organizzazione di svariati servizi sanitari regionali. Una ulteriore evidenza della suddetta indagine è lo scollamento tra i servizi sanitari e quelli sociali, cosa che ha lasciato i cittadini alla ricerca affannosa di un ascolto e di una risposta". E dunque ha affermato: "C'è chi delinea il futuro e quindi disegna le azioni in base ai bisogni di una intera comunità cogliendo la grande opportunità fornita anche dalla quantità di risorse disponibili e chi invece è miope rispetto al bisogno delle persone, ma soprattutto antistorico da un punto di vista gestionale ed opaco sul piano amministrativo". (segue) (Ren)