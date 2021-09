Covid: vaccini in Piemonte, al via somministrazioni terza dose, si parte con 53 mila immunodepressi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, lunedì 20 settembre, in Piemonte partiranno le somministrazioni della terza dose di vaccino anti-Covid. Sarà uno dei primi territori a dare il via a questa fase, dopo il via libera ministeriale. Alle ore 14 il Presidente della Regione, Alberto Cirio, sarà all’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino (Piazza del Donatore di Sangue), dove scatteranno le somministrazioni. La prima categoria interessata sarà quella dei pazienti immunodepressi, secondo un elenco di patologie definite dalla circolare del Ministero della Salute. In Piemonte si tratta di quasi 53 mila persone, che verranno chiamate direttamente dai centri specialistici che li hanno in cura. I vaccini utilizzati saranno Pfizer e Moderna. Si tratta di persone in attesa di trapianto o già trapiantate, in chemioterapia o radioterapia, affette da Hiv o con insufficienza renale/surrenale cronica, per citarne alcune. (Rpi)