Covid: "Cheese" di Bra, primi 188 vaccinati con l'Unità mobile della Regione

- Quasi duecento persone (188 per l’esattezza alle ore 18 di ieri) sono state vaccinate nel weekend a Bra, provincia di Cuneo, in occasione di Cheese, la manifestazione dedicata al formaggio tenutasi dal 17 al 20 settembre, con la nuova unità mobile vaccinale dedicata ai grandi eventi messa in campo dalla Regione. A tutti è stato effettuato contestualmente anche un tampone rapido gratuito che ha consentito di ottenere il green pass provvisorio per accedere alla manifestazione. Nei prossimi weekend l'unità mobile farà tappa anche alla Douja d’Or di Asti, alla Fiera del Tartufo bianco d’Alba, al Salone del libro e alle Atp Finals di Torino, proseguendo con gli altri eventi principali del territorio piemontese. (Rpi)