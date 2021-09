Covid: Verdoliva (Asl Napoli 1), riorganizzare hub vaccinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal primo ottobre chiude la Stazione Marittima e bisognerà capire se lasciare aperto Capodichino ma manterremo aperti tutti gli altri centri vaccinali. La reazione al green pass obbligatorio dal 15 ottobre come Asl Napoli 1 non la vedo ancora, noi ci aspettiamo ben altra risposta in questa città". Lo ha detto il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. "Siamo ancora in piena pandemia - prosegue - e bisogna evitare che si strumentalizzi ciò che ci permette di tornare alla vita prima del 2020. L'obbligo vaccinale è stata una strada esplorata ma non messa in campo. Il green pass vuol dire lasciare la libertà di fare il vaccino ma si tutela la vita di tutti estendendolo nei luoghi comuni". E sulla campagna vaccinale aggiunge: "Oltre alla libertà di vivere la propria vita c'è il rispetto per tante persone che si trovano tutt'ora in terapia intensiva. Non capisco ancora il muro di migliaia di cittadini che non fanno il vaccino. Ci apprestiamo a fare la terza dose e qualcuno non fa nemmeno la prima. Chi vuole vivere la comunità in modo libero deve rispettare gli altri. (Ren)