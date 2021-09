Sardegna: autunno difficile per i trasporti aerei fra scioperi e tagli ai voli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà un autunno difficile per chi vuole muoversi dalla Sardegna in aereo o arrivare con lo stesso mezzo nell'isola: nelle prossime settimane la compagnia low-cost Ryanair taglierà in modo consistente le rotte internazionali da e per l'isola. Dal mese di novembre subiranno uno stop i collegamenti dall'aeroporto "Mario Mameli" di Cagliari con Francoforte, Düsseldorf, Baden Baden, Vienna, Dublino e Varsavia, ai quali vanno ad aggiungersi i voli nazionali per Perugia e Rimini. Rimarranno invece i collegamenti per Parigi, Londra e Bruxelles e le tratte interne. E se Cagliari piange, Alghero non ride di certo. Stop, infatti, a nove voli stranieri: Vienna, Marsiglia, Francoforte, Memmingen, Londra, Bucarest, Bratislava, Barcellona e Siviglia. Tra le destinazioni internazionali rimarranno Katowice e Madrid, e si aggiungerà Lisbona. Si fermano anche tre tratte nazionali: Catania, Palermo e Pescara. La Regione, intanto, dopo l'ok del ministero per i prossimi sette mesi, dovrebbe avviare la procedura d'emergenza per assegnare i collegamenti tra gli aeroporti sardi e quelli di Fiumicino e Linate. Attese le offerte delle compagnie aeree fra cui Ita, la nuova compagnia statale nata sulle ceneri di Alitalia (i cui voli si fermeranno il 14 ottobre). A rendere ancora più difficile la situazione dei trasporti aerei da e per la Sardegna anche uno sciopero indetto per venerdì 24 settembre da Cgil, Uil, Usb e Cub hanno pianificato una protesta che per alcune sigle durerà per 24 ore e riguarderà anche i dipendenti di EasyJet e Volotea. (Rsc)