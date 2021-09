Cultura: "Ricomincio dai libri", la fiera del libro di Napoli al via sabato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 25 e domenica 26 settembre torna Ricomincio dai Libri, la fiera del libro di Napoli. RdL torna con un parterre di ospiti da best seller. Una pioggia di presentazioni che vedrà nella storica location della Galleria Principe di Napoli autori del calibro di Erri De Luca, Nadia Terranova, Pif, Sabina Guzzanti, Marco Lillo, Silvia Avallone, Maurizio De Giovanni, Edoardo Albinati, Maria Rosaria Selo, Carmen Pellegrino, Gianni Solla , Corrado De Rosa, Paolo Milone, Domenico Dara, Teresa Ciabatti, Alessio Forgione , Enrico Ianniello, Riccardo Piccirillo , Enza Alfano, Raiz, Giovanni Truppi. Il tema di quest’anno della Fiera è “Adesso”. Come spiega il direttore artistico della Fiera Lorenzo Marone: “Adesso è il momento di un confronto, di riflettere su cosa c'è da fare per il domani, che vogliamo diverso. Adesso è il momento di esserci, di partecipare, di stare insieme e provare ad aprire nuove porte, di condividere idee e progetti, bellezza e cultura. Adesso è il momento di mettere al centro l'infanzia, di dare risposte ai nostri bambini, ai quali spesso diciamo dopo. Riconoscere il loro presente per ricentrare il futuro di tutti. Adesso, non dopo”. Anche quest’anno il manifesto è stato disegnato dallo street artist degli HumanHero napoletani, Luca Carnevale. (segue) (Ren)