Cultura: "Ricomincio dai libri", la fiera del libro di Napoli al via sabato (2)

- “Siamo felicissimi di tornare a incontrare editori, autori, gli amici e tutte le persone che vorranno venire a trovarci. E lo facciamo con un programma sbalorditivo, credo il migliore da quando esiste questa fiera", dichiara la presidente di Ricomincio dai Libri, Deborah Divertito. "La città di Napoli ha bisogno adesso più che mai di ripartire dai luoghi della cultura e la Galleria Principe che ci accoglierà è un posto simbolico che accompagna i napoletani e i turisti dal Museo Archeologico Nazionale (Mann) all'Accademia delle Belle Arti. Il prossimo weekend questa passeggiata sarà tra i libri. Non potevamo tornare in un modo migliore". "Per questo - conclude Divertito - ringraziamo anticipatamente il Comune di Napoli per la concessione. Il 25 e 26 settembre la Galleria diventerà la casa di tutti i lettori, presenti e futuri. L'evento, lo ricordiamo è interamente gratuito". Gli incontri con gli autori, i workshop e le attività laboratoriali delle associazioni saranno presenti in tutti i locali della Galleria Principe, compresi quelli limitrofi. Grazie alla proficua collaborazione con Bistrot Lazzarelle, Bicycle House, Gallery Art, Common Gallery, Napulitanata e Mann i visitatori potranno scoprire la Galleria a 360 gradi. (segue) (Ren)