Cultura: "Ricomincio dai libri", la fiera del libro di Napoli al via sabato (4)

- Il Premio valuta la capacità del narratore di affrontare un tema sensibile come la tutela dell’ambiente attraverso storie in grado di appassionare il lettore. Possono partecipare le case editrici che hanno pubblicato opere di narrativa, di autori italiani o stranieri, scritte in lingua italiana e di qualsiasi genere letterario purché riguardanti la tematica ambientale. Ogni casa editrice potrà candidare una sola opera pubblicata dal gennaio 2019 a settembre 2021. La partecipazione al premio è gratuita. Grazie alla collaborazione rinnovata con il Museo Archeologico di Napoli chi entra in Fiera potrà usufruire di uno sconto sull’ingresso al Mann. Ricomincio dai Libri è la prima fiera del libro nata totalmente dal basso, a ingresso gratuito, che unisce al tradizionale impianto fieristico fatta di editori piccoli e medi di livello nazionale, una presenza costante di grandi ospiti e scrittori, e il coinvolgimento delle associazioni con laboratori legati alla scrittura e al mondo dell’editoria, sia per adulti che per bambini. Nel 2017, dopo 3 edizioni a San Giorgio a Cremano, approda nel capoluogo campano, all’ex Ospedale della Pace, poi nel 2018 arriva al Museo Archeologico Nazionale e nel 2019 approda da FoQus, la Fondazione Quartieri Spagnoli. Dal 2018 lo scrittore Lorenzo Marone (Feltrinelli) è il direttore artistico di Ricomincio dai Libri. (Ren)