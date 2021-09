Sardegna: Ateneo e Comune di Cagliari collaboreranno su programmazione strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune e l'Università di Cagliari collaboreranno nei settori della progettazione strategica, della mobilità sostenibile, della prevenzione e gestione del cybercrime, del green public procurement e dell'economia circolare e della valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico attraverso l'istituzione di una rete museale condivisa. L'accordo è stato siglato questa mattina fra il Rettore Francesco Mola e il sindaco Paolo Truzzu. "Questo è il momento di fare squadra con tutti quelli che amano ripartire - è il commento di Mola -. Sentiamo molto il dovere di lavorare per il territorio. In questo senso Cagliari città universitaria, intendendo in questo concetto anche la più ampia città metropolitana, è l'impegno di ogni giorno: tutti noi in Ateneo abbiamo vogliamo di impegnarci, e c'è la massima disponibilità a lavorare insieme". Presenti alla firma a palazzo Belgrano i direttori generali dei due enti, Aldo Urru e Giorgio La Spisa, il Prorettore vicario Gianni Fenu, l'assessora ai Rapporti con l'Università Rita Dedola, la Dirigente Michela Deiana, il Capo di Gabinetto Alessandra Orrù, la funzionaria Daniela Zedda. "Considero fondamentale la firma di questo accordo che stabilisce rapporti proficui e duraturi tra Cagliari e l'Università - ha detto Truzzu -. Voglio che l'Ateneo sia coinvolto su tutte le scelte strategiche, con un contributo originale e ricco di spessore scientifico. Considero il rapporto con l'Università fondamentale per la crescita della città. Firmiamo un accordo che ha valenza strategica per i prossimi anni". (segue) (Rsc)