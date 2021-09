Covid: Piemonte, somministrate altre 15.052 dosi di vaccino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 70% dei pazienti Covid che si trovano in questo momento ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato. In particolare, dei 23 degenti attuali 16 sono non vaccinati, altri 7 sono invece vaccinati ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse. Dei 206 ricoveri in terapia ordinaria i pazienti non vaccinati sono 127. Raddoppiate in Piemonte le adesioni quotidiane alla vaccinazione dopo l’estensione dell’uso del Green Pass. Oggi alle ore 18 si registravano quasi 4.100 nuove adesioni rispetto alle 1.900 di venerdì scorso alla stessa ora. (Rpi)