Napoli: "Piano Scuola: un nuovo inizio", venerdì il convegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 24 settembre alle ore 10, presso la Sala del Consiglio metropolitano del complesso monumentale di S. Maria la Nova a Napoli, si svolgerà l'incontro "Piano scuola: un nuovo inizio", con l'obiettivo di approfondire e discutere in merito a due riforme in arrivo da parte del Miur, preannunciate dal Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. "La prima - spiega una nota - concerne le nuove modalità di reclutamento e di formazione continua del personale scolastico, compresi i dirigenti. Al personale si richiede infatti non solo la padronanza di adeguate competenze pedagogiche, ma anche capacità relazionali e di leadership nella gestione dei gruppi. La seconda riforma prevederà invece nuovi percorsi di inserimento lavorativo per i ragazzi degli Its, con l'obiettivo di ridurre il gap fra la formazione e i bisogni della nostra economia". Valentina Ercolino, esperta di politiche scolastiche, dirigente della scuola paritaria "Il mondo ai piccoli" di Napoli, promotore dell'evento, sottolinea che in relazione alle citate prossime riforme occorrerà "non sottovalutare nella regione Campania le problematiche che persistono da tempo e che si sono ampliate con il Covid 19, legate alle difficoltà sociali, urbane e culturali, ma anche alla carenza di personale scolastico e del sistema welfare in difficoltà". In particolare, Ercolino evidenzia la "necessità di istituire un Cts che assicuri trasparenza e linearità di intenti e che accolga anche i componenti delle sigle di categoria sia delle scuole statali che paritarie e private, la cui partecipazione non è attualmente contemplata in nessun tavolo nonostante proprio esse siano portatrici di concrete e quotidiane istanze del mondo reale della scuola". (segue) (Ren)