Lavoro: deputati Pd su Gkn, hanno vinto lavoratori, adesso regole più stringenti

- Oggi hanno vinto i lavoratori contro una procedura di licenziamento illegittima. Lo affermano i deputati Pd della Toscana. "Questa dolorosa vicenda - proseguono - dimostra che la prepotenza e l'arroganza non pagano. La Gkn ha calpestato i diritti e le regole e soprattutto il rispetto verso le persone. Come deputati toscani del Pd siamo sempre stati a fianco dei lavoratori con le nostre presenze nelle mobilitazioni, con i nostri atti parlamentari, con la nostra vicinanza alle istituzioni e alla loro posizione ferma ai tavoli che hanno sempre visto rifuggire l'impresa, e siamo impegnati perché violazioni così gravi non si ripetano più. Con la sentenza del Tribunale di Firenze ci sono le basi utili per un'iniziativa del governo contro le delocalizzazioni selvagge perché servono regole più stringenti che consentano interventi incisivi per richiamare al senso di responsabilità chi decide chiusure che non hanno giustificazioni né di mercato né di bilancio", concludono.(Com)