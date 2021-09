Amministrative: Meloni, esito non c'entra con leadership centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto delle elezioni amministrative non condizionerà la leadership del centrodestra, secondo la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. A margine del comizio per le elezioni amministrative di Roma a piazza del Popolo, Meloni ha spiegato: "Non abbiamo detto che chi prende un voto in più è il leader del centrodestra come se ci fosse un padrone della coalizione. Siamo sempre stati partiti diversi ed è giusto così. Abbiamo detto che chi vince le elezioni politiche esprime il candidato premier". Meloni ha concluso: "Non mi interessa il tema della leadership, ma dimostrare che il centrodestra può crescere e tutto insieme". (Rer)