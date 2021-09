Napoli: "Piano Scuola: un nuovo inizio", venerdì il convegno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ciò che serve - si legge ancora nella nota - è perciò l'istituzione di un comitato collegato alla Direzione Generale dell'Ufficio Regionale Scolastico per la Campania, all'Assessorato dell'Istruzione della Regione Campania e all'Anci. "Solo in questo modo", conclude la promotrice dell'incontro, "grazie a un forte scambio di idee e con la partecipazione, è possibile proporre soluzioni e promuovere sinergie per ridurre i gap fra la scuola ed il modo del lavoro". I relatori: Valentina Ercolino, dirigente scuola paritaria Il Mondo ai Piccoli di Napoli; Eugenia Carfora, DS Istituto Francesco Morano di Caivano; Annarita Patriarca, consigliera Regione Campania; Francesco Urraro, senatore e avvocato; padre Francesco Ciccimarra, presidente Nazionale Agidae. Modera: Rosa Criscuolo, direttore editoriale de Il Monito. Durante l'incontro, ci saranno i saluti del candidato sindaco di Napoli Catello Maresca. (Ren)