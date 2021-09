Sardegna: Aido e Aou di Cagliari insieme per i trapianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una giornata per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della donazione di organi e tessuti. L'iniziativa è dell'Aido con la partecipazione e il sostegno dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari. La "Giornata del Sì alla donazione di organi e tessuti" si celebrerà il prossimo 26 settembre. In Sardegna sono oltre 100 le persone in attesa di un trapianto (più di ottomila in tutta Italia). "Fai la tua scelta", questo lo slogan messo a punto da Aido e Aou di Cagliari. In Sardegna, secondo i dati del Sistema informativo trapianti aggiornati al 10 settembre 2021, ci sono 11 pazienti in attesa di un trapianto di cuore, 9 di fegato, 4 di pancreas, 81 di rene. La campagna dell'Aou a sostegno delle donazioni d'organo si muoverà su più fronti: sui social ovviamente, ma anche video testimonianze e materiali informativi. Sarà dedicato all'argomento anche la trasmissione "15 minuti con..." in onda martedì alle 17 su social e sito dell'Aou di Cagliari e dell'Unione Sarda. Ospiti di questa puntata condotta dal giornalista Fabrizio Meloni: Paolo Pettinao, vice presidente di Aido Sardegna, Lorenzo D'Antonio, direttore del Centro regionale trapianti, e il giornalista e scrittore Francesco Abate. (Rsc)