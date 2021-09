Covid: Piemonte, arriva l'unità vaccinale mobile per i grandi eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova iniziativa della Regione Piemonte per favorire la vaccinazione. I cittadini con domicilio sanitario sul territorio piemontese che desiderano partecipare agli eventi, ma non hanno il green pass perché non ancora vaccinati, potranno ricevere la prima dose grazie ad apposite unità mobili dedicate ai vaccini che faranno tappa in tutto il Piemonte in occasione dei grandi eventi in programma nelle prossime settimane. A coloro che aderiranno verrà effettuato contestualmente un tampone rapido gratuito che consentirà di ottenere un green pass provvisorio per poter accedere alla manifestazione. (segue) (Rpi)