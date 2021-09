Piemonte: raccolta rifiuti, Regione stanzia 5 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri 3 milioni e 280 mila euro, che vanno ad aggiungersi al milione e 720 mila euro già stanziati con una precedente delibera dell’ottobre scorso, e che portano il totale a 5 milioni di euro: ecco i fondi, previsti dalla misura Riparti Piemonte, dalla Regione ai Consorzi per l’attuazione di progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata, alla riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati e per potenziare il loro recupero nell’ottica dello sviluppo e del potenziamento dell’economia circolare. Quindici i progetti complessivamente presentati e ammessi al contributo; di questi, 9 sono stati finanziati (5 interamente e 4 in parte), nella prima fase di attuazione. Con questa nuova delibera la Giunta assegna le risorse che mancavano al raggiungimento della copertura dei contributi dei 4 progetti finanziati solo in parte e, parallelamente, permette di far scorrere la graduatoria e di assegnare il contributo ai consorzi per altri 6 progetti ammessi al finanziamento. Per l’assessore regionale all’Ambiente si tratta di risorse importanti che dimostrano l’impegno della Regione per migliorare il circuito dei rifiuti a vantaggio dello sviluppo dell’economia circolare. (segue) (Rpi)