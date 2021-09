Molise: Primiani (M5s), carenza di personale sanitario nella Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Peccato - prosegue - che quei numeri sono molto simili a quelli già riportati Piano di fabbisogno del personale nel triennio 2018-20. Un Piano che, però, nei fatti non è mai stato attuato e che prevedeva 840 unità da ingaggiare nel triennio, alle quali vanno aggiunte circa 350 persone in via di pensionamento. Stando ai dati forniti dal Direttore generale Asrem, Oreste Florenzano, tra il 2018 e il 2020, sono state assunte, per concorso, stabilizzazione o mobilità, 688 unità: meno di quelle previste nel Piano del fabbisogno. Basti solo pensare che nel 2019, quindi nel pre pandemia, a fronte di un fabbisogno assunzionale pari a più di 600 unità ne sono state contrattualizzate solo 358. A questi dati - spiega ancora Primiani - bisogna aggiungere che circa 170 tra medici, infermieri e personale amministrativo ha cessato dall'incarico per quiescenza, mobilità e dimissioni volontarie. Un maggiore approfondimento va effettuato sulla tipologia di contratti, poiché in alcuni casi, a fronte di assunzioni a tempo indeterminato, si è provveduto alla stipula di contratti a tempo determinato o di prestazioni libero professionali. Stando ai dati forniti dalla stessa Asrem, tale fenomeno sembra acuirsi proprio durante il periodo di pandemia e tal proposito non dimentichiamo la vicenda degli operatori socio sanitari impiegati durante il picco emergenziale e poi rimandati a casa senza tutele né prospettive. C'è poi da aggiungere che, incrociando i dati relativi ai contratti a tempo determinato, è chiaro come siano conteggiati i singoli contratti firmati, anche se si tratta di più rinnovi per la stessa persona. Un effetto moltiplicatore che non fornisce un quadro realistico della perdurante carenza di personale medico-sanitarie, tant'è che le nostre corsie sono sempre state in affanno". (Gru)