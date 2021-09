Giustizia: Nesci, solidarietà a Gratteri, lo Stato è con lui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia riguardanti il progetto di un attentato ai danni del figlio del Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri sono gravissime e allarmanti. Esprimo la mia massima solidarietà a Gratteri, lo Stato è con lui nella lotta alla criminalità organizzata e in particolare alla 'Ndrangheta in Calabria". Lo afferma la sottosegretaria al Sud e alla coesione territoriale Dalila Nesci. "Da oltre 30 anni il procuratore Gratteri vive minacciato dalle 'ndrine, ma - aggiunge - un piano tanto terribile e vigliacco ai danni dei suoi affetti più cari sconvolge tutti noi. Gratteri è un uomo dello Stato che ha sempre dimostrato una determinazione incrollabile: questo deve rafforzare ulteriormente il nostro impegno contro la criminalità organizzata. Ho manifestato personalmente a Gratteri la vicinanza delle istituzioni a lui e alla sua famiglia. Non è solo in questa battaglia, liberare il Paese dalle mafie - conclude Nesci - rappresenta un'assoluta priorità perché significa difendere il futuro dei nostri territori". (Com)