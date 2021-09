Memoria: Firenze, i giardini di Borgo Allegri saranno intitolati a Wanda Lattes e Alberto Nirenstein (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lattes e Nirenstein - lei nata a Firenze, lui in Polonia - si conobbero negli anni della ricostruzione dopo gli orrori della guerra e della persecuzione e si sposarono nel 1945. Nirenstein, nel 1950, tornò in Polonia alla ricerca di testimonianze sulla resistenza ai nazisti nel ghetto di Varsavia e fu trattenuto dalle autorità dell'allora regime comunista fino alla morte di Stalin nel 1953. Wanda Lattes è stata tra le prime donne giornaliste in Italia. Nel 1949 cominciò al "Nuovo Corriere" di Romano Bilenchi, poi passò al "Giornale del Mattino" e, negli anni Sessanta, entrò a "La Nazione". Poi per decenni è stata corrispondente del "Corriere della Sera" da Firenze e, nel 2008, ha contribuito all’apertura del "Corriere Fiorentino". (Rin)