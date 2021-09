Giustizia: Cartabia, parità di genere permette pluralità di visioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla parità di genere nell'ambiente giudiziario italiano "la storia è fatta di pregiudizi durati fino ad un'epoca molto recente, basti pensare che la prima legge che consentisse alle donne di accedere alle carriere in magistratura risale al 1963, solo 15 anni dopo l'entrata in vigore della costituzione". Lo ha evidenziato Marta Cartabia, ministro della Giustizia, nel suo intervento al Festival dell'Umano, organizzato oggi al museo della scienza e della tecnologia di Milano. "Mi risulta però che oggi la magistratura si un lavoro molto femminile, con oltre il 50 per cento di donne che però trovano ancora un po' di fatica a ricoprire alcune funzioni". "Posso dire – aggiunge il ministro – che dove non ci sono donne la giustizia è più povera, perché non si arricchisce di sguardi diversi". "Se manca lo sguardo femminile manca qualcosa, mancano altre componenti. Se la società quindi è plurale nella giustizia questa deve riconoscersi", ha concluso Cartabia. (Rem)