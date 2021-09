Afghanistan: Bianco (Anci), comuni in prima linea, serve ampliare rete Sai per accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario che il decreto di ampliamento della rete Sai sia approvato presto e munito delle procedure derogatorie che Anci ha proposto, per consentire ai Comuni di attivare strutture con tutta l'urgenza che l'attuale situazione rende necessaria. Lo ha detto il presidente del Consiglio nazionale Anci, Enzo Bianco, intervenendo oggi pomeriggio ad Assisi al dibattito "Le politiche di regioni e comuni per l'Afghanistan", nell'ambito delle manifestazioni "Cortile di Francesco 2021". "L'Associazione dei Comuni – ha ribadito Bianco nel confronto con il presidente della Regione Liguria Toti – sin dalle primissime ore in cui è precipitata la situazione a Kabul, s'è detta pronta a fare la propria parte nella gestione della crisi. Con l'operazione Aquila Omnia sono arrivati nel nostro Paese quasi 5 mila afghani. Si tratta principalmente di minori non accompagnati, donne e interi nuclei familiari che non hanno bisogno di seguire l'ordinario percorso per il riconoscimento dello status di perseguitato. C'è però da seguire un vero e proprio modello di integrazione". (segue) (Com)