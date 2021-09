Afghanistan: Bianco (Anci), comuni in prima linea, serve ampliare rete Sai per accoglienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La soluzione migliore – ha sottolineato Bianco - è rappresentata dal Sai (Sistema Accoglienza Immigrazione). I numeri di questi anni ci dicono che è un sistema che ha funzionato nel trasformare i rifugiati in veri e propri cittadini. E' chiaro che ha costi maggiori ma sono i dati a spingerci a privilegiare questo modello che ha un impatto più contenuto sulle comunità locali. Abbiamo chiesto di essere coinvolti nella gestione, per attuare un sistema di accoglienza diffusa sul territorio nazionale, evitando concentrazioni in poche zone così da non creare tensioni sociali e favorire l'integrazione. La disponibilità dimostrata dal ministero dell'Interno è stata immediata e siamo in attesa adesso delle indicazioni sull'avvio dei necessari percorsi per l'ampliamento della rete Sai, trovando la necessaria copertura finanziaria. Verso quelle donne, uomini e le loro famiglie, in gran parte provenienti dalle zone presidiate dal contingente italiano – ha concluso il presidente del Consiglio nazionale Anci - abbiamo un debito morale che dobbiamo onorare. E ancora una volta i comuni saranno in prima fila". (Com)