Campania: De Luca, orgogliosi per riconoscimento Scotti a Venezia

- "A Venezia grande successo con produzioni campane per il cinema. Vorrei fare i complimenti a Filippo Scotti giovane attore premiato come migliore emergente oltre che i complimenti a tutti i nostri artisti da Servillo a Sorrentino e Martone. Siamo orgogliosi di avere sostenuto queste produzioni che hanno avuto grandissimo successo". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)